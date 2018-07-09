İsrail'den ABD'ye Suudi Arabistan şartı!

İsrail’in Kanal10 televizyonunun haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkilinin, İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yuval Steinitz’ın iki hafta önce ABD Enerji Bakanı ve Suudi Arabistan ile Müzakere Kurulu Başkanı Rick Perry ile görüştüğünü söylediği belirtildi.

İsrail Enerji Bakanı ve aynı zamanda İsrail Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Steinitz’ın bu görüşmede İsrail’in Suudi Arabistan’ın nükleer projesine ilişkin kırmızı çizgilerini sunduğu ifade edildi.

Habere göre, Steinitz’ın Perry’e sunduğu kırmızı çizgilerin, Suudi Arabistan’ın uranyum zenginleştirmesinin engellenmesi, Suudi Arabistan ile ABD arasında projenin hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmanın tüm ayrıntılarını önceden görme ve Suudi Arabistan’ın nükleer santralleri kuracağı alan üzerine istişarelerde bulunma şeklindeki şartlardan oluştuğu belirtildi.

İSRAİL İLE KOORDİNE

İsrail’in Washington yönetiminden Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin şeffaf bir şekilde İsrail ile koordine edilmesini talep ettiği kaydedilen haberde, İsrail’in ABD’den Suudi Arabistan’a nükleer yakıt sağlaması ve aynı şekilde bu yakıtın Suudi Arabistan’dan çıkarılmasını istediği aktarıldı.

Haberde İsrailli yetkinin, ABD’li bakanın İsrailli mevkidaşına Washington yönetiminin İsrail’in tavrını göz önünde bulunduracağı ve Tel Aviv ile Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin içeriğini paylaşacağı yönünde söz verdiğini aktardığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, mayıs ayında CNN televizyonuna yaptığı açıklamalarda, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söylemişti.

"NE GEREKİYORSA VE AYNISINI YAPARIZ"

İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerinin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini aktaran Cubeyr, Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, “İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız.” yanıtını vermişti.

İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu mart ayında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, ülkesinin ABD ile Suudi Arabistan arasında nükleer proje için yapılması planlanan anlaşmaya karşı olduğunu söylemişti.