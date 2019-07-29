İsrail’den 3 yaşındaki Filistinli çocuğa soruşturma İsrail, İsraillilere taş attığı iddiasıyla 3 yaşındaki Filistinli çocuk hakkında soruşturma başlattı.

İsrail, İsraillilere taş attığı iddiasıyla 3 yaşındaki Filistinli çocuk hakkında soruşturma başlattı.

İsrail makamları, "İsraillilere taş attığı" iddiasıyla Kudüs’ün İseviye beldesinde yaşayan 3 yaşındaki Muhammed Rabee Elian’a hakkında soruşturma başlatıldığına dair bir mektup gönderdi. İseviye Komitesi üyesi Muhammed Ebu El Humus, İsrail polisinin 3 yaşındaki Kudüslü Elian’a İsrail’e ait askeri bir araca taş attığı bahanesiyle yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verdiğini söyledi. Humus, bu durumu kınayarak, "Bu işgal hükümetinin iflasını gösteriyor” dedi.

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