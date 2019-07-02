İsrail'deki protestolarda 47 polis yaralandı! Terör devleti İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.

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