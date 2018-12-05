İsrail'deki "Kuzey Kalkanı" kimi koruyor?

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAUT - İsrail ordusunun "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu iddiasıyla Lübnan sınırında başlattığı "Kuzey Kalkanı" askeri operasyonunun zamanlaması bazı soru işaretlerine neden oldu.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu belirtilen tünellere yönelik "Kuzey Kalkanı" isimli bir askeri operasyon başlattığını ve sınır bölgesinin İsrail güvenlik güçleriyle takviye edildiğini duyurdu.

Duyurunun ardından bazı İsrail eski güvenlik yetkilileri, bu operasyona destek veren açıklamalarda bulunurken, siyasi muhalifler söz konusu adımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk dosyasının üzerini örtmek için gündem değiştirme veya yaklaşan seçimleri erteleme hamlesi olarak değerlendirdi.

Operasyonun duyurulmasının ardından İsrail radyosunda, "operasyonun abartıldığı ve İsrail topraklarındaki bu tünellere operasyonun aciliyetinin bulunmadığı" yönünde ülkenin siyaset arenasında yapılan eleştirilere ilişkin haberlere yer verildi.

- "Netanyahu seçimleri ertelemek için bir sebep arıyor"

İsrail'deki siyasi muhalifler, Netanyahu'nun rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanması için çıkarılan tavsiye kararı gölgesinde seçimlerin erken bir tarihe alınması çağrısında bulundu.



Muhalefetteki Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni, söz konusu operasyonu, "Netanyahu, seçimleri ertelemek için bir sebep arıyor, bu operasyonu (bir gerekçe olarak) kullanabilir." şeklinde değerlendirdi.

Muhalif Siyonist Kamp Partisi milletvekili Yoel Hasson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Parlamento Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne operasyona ilişkin gerekçeleri dinlemek için Netanyahu'nun da hazır bulunduğu olağanüstü bir oturum gerçekleştirilmesi çağrısı yaptı.

"Kalkan ülkenin kuzeyini mi Netanyahu’yu mu koruyor?" sorusunu yönelten Hasson, Parlamento Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin acilen toplanması gerektiğinin altını çizdi.

Hasson, İsrail polisinin Başbakan Netanyahu'nun rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanması için tavsiye kararı çıkarmasına dikkati çekerek, "Soru, operasyon ve zamanlamanın rastgele olup olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

- İsrail'in "tünellerden haberdar olduğu" iddiası

Ayrıca bazı İsrail basın organlarında, ordusunun, Lübnan sınırında tüneller bulunduğunu birkaç aydır bildiği yönünde haberler yayınlandı.



İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberinde eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın ilk önce Gazze'yi vurma ve daha sonra söz konusu tünellere yönelme çağrısına dikkati çekti.



Haberde İsrail-Lübnan sınırındaki tüneller konusunun Liberman'ın istifasına yol açan 13 Kasım'daki İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında da gündeme geldiği aktarıldı.



İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un toplantıda, tüneller nedeniyle kuzey sınırına ciddi şekilde önem verilmesi gerektiğine işaret ettiği kaydedildi.



Toplantıya katılan ancak isimleri paylaşılmayan bakanlar da Eizenkot'un tutumunun aksine Liberman'ın önce Gazze'ye saldırılması ve sonrasında tüneller meselesinin ele alınmasını savunduğunu aktardı.



İsmini vermek istemeyen bir İsrailli bakan, Güvenlik Kabinesi'nin toplantısında tünel meselesinin gündeme geldiğini ancak Gazze'ye operasyon yapılmaması kararında belirleyici bir faktör oynamadığına dikkati çekti.

İsrail ordusunun uzun süredir bu tünellerden haberdar olduğunu vurgulayan bakan, tünel konusunun acil bir konu olarak kabineye sunulmadığına aksine daha sonra ele alınabilecek bir konu olarak gündeme geldiğine işaret etti.

Bakan, şu anda kuzey sınırındaki durum ile Gazze'ye operasyon yapılmama kararı arasındaki bağlantının "abartıldığını" savundu.

- Operasyonunun etkisi, Hizbullah'ın tepkisiyle bağlantılı

- Kuzey Kalkanı operasyonu

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu öne sürülerek bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Operasyonun "günlerce" sürebileceği ve İsrail topraklarında sınırlı kalacağı kaydedilen açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri için güvenlik güçlerine talimat verirken, Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu iddiasıyla başlattığı operasyona karşı sessizliğini koruyor.