THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İsrail'deki Eurovision'a yapılan boykota 140 şarkıcıdan destek

İsrail'de düzenlenecek olan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot kararına dünya çapında 140 şarkıcı yayımladıkları mektupla destek verdi.

09 Eylül 2018 Pazar 13:10
İsrail'deki Eurovision'a yapılan boykota 140 şarkıcıdan destek

Dünya çapında 140 şarkıcı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek verdi.

Gazetede 140 şarkıcının imzasıyla yayımlanan mektupta, “Biz, burada imzası bulunan şarkıcılar, Filistinli şarkıcıların İsrail’in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli.” ifadelerine yer verildi.

"YARIŞMA BU ÜLKEDE BOYKOT EDİLMELİ"

İsrail’in geçen yılki Eurovision yarışmasını kazanmasının ardından İsrail ordusunun Gazze’de aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 62 silahsız Filistinli göstericiyi öldürdüğü ve yüzlercesini de yaraladığı hatırlatılan mektupta, “İsrail, Filistinlilerin temel haklarını on yıllardır olduğu gibi ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe 2019 Eurovision yarışmasının bu ülkede yapılması boykot edilmeli.” çağrısında bulunuldu.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), yarışmayı Kudüs'te yapmayı planlayan İsrail’den yarışmanın yerini değiştirmesi talebinin de yetersiz olduğu belirtilen mektupta, “İsrail’in ev sahipliği iptal edilmeli ve yarışma daha iyi insan hakları sicili olan başka bir ülkeye taşınmalı.” önerisi yapıldı.

KUDÜS PROVOKASYONU

Mektuba imza atan şarkıcılar arasında müzisyen Roger Waters, yönetmen Ken Loach, yazar Yann Martel’in yanı sıra 6 İsrailli isim de yer aldı.

Portekiz'in Lizbon kentinde mayıs ayında yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail'i temsilen Netta Barzilay "Toy" adlı şarkısıyla kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum.'' şeklinde açıklama yapmıştı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 13:10
  1. Eurovision Şarkı Yarışması
  2. The Guardian
  3. Eurovision
  4. Avrupa Yayın Birliği
  5. Kudüs
  6. Netta Barzilay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Başbakanı May'i, intihar bombacısına benzetti
    1. İngiltere Başbakanı May'i, intihar..
    2. Fransa Savunma Bakanından İdlib..
    3. Başkan açıkladı: 25 bin hasta böbrek..
    4. Belediye Başkanı eldivenleri takıp çöp..
    5. Güvenli bölgeler düzensiz göçü önledi
    6. Musk’a Türkiye'den kötü haber,..
    7. Tataristan'dan Türkiye'ye 'ortak film'..
    8. Bakan Fatih Dönmez: Bugün farklı..
    9. Bakan Pakdemirli, Sudan'dan mesaj verdi!
    10. Galatasaray'a transfer olan Emre..
    11. Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!
    12. İsrail'deki Eurovision'u boykota 140..
    13. Soylu: Nereye gitsek başları öne eğik!
    14. Yaralanan polisler bir an olsun..
    15. Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de
    16. Niğde'de Akdeniz sineği alarmı! "Bu..
    17. Güney Sudan'da uçak faciası! 19 ölü
    18. İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    19. Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık
    20. Yeni ortaya çıktı... 20 gündür..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?