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İsrail'deki Araplardan yıkım karşıtı gösteri

- İsrail parlamentosundaki bazı Arap milletvekilleri ve yerel meclis başkanlarının yanı sıra yüzlerce kent sakini, İsrail'in Araplara ait evleri yıkmasını protesto etti

30 Kasım 2018 Cuma 18:57
İsrail'deki Araplardan yıkım karşıtı gösteri

KUDÜS (AA) - Arap milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, Tel Aviv yakınlarındaki Lod kentinde, İsrail'in Araplara ait evleri yıkmasını protesto etti.

Lod Kenti Halk Komitesi'nin çağrısı üzerine "Susmamalıyız" sloganıyla düzenlenen gösteriye, İsrail parlamentosundaki bazı Arap milletvekilleri ve yerel meclis başkanlarının yanı sıra yüzlerce kent sakini katıldı.

Göstericiler, cuma namazının ardından kentteki polis merkezine kadar yürüdü.

- İsrail, yıkım durdurma kararını dikkate almadı

İsrail yönetiminin evini yıktığı kişilerden Riham Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evim, 20 yıl önce inşa edildi. Eşim ve çocuklarımla beraber 7 kişilik bir aile olarak o evde yaşıyorduk." dedi.

Şaban, "Son zamanlarda evin içinde genişletme çalışması yaptık. Çalışmamızı 1 ay önce tamamladığımızda bize evin tamamının yıkılacağı kararını ilettiler. Bunun üzerine mahkemeye başvurdum. Ancak İsrail yönetimi evi boşaltma emri getirerek bizi zorla evden çıkardı ve mahkemenin yıkımı durdurma kararına rağmen evi yıktı." diye konuştu.

İsrail yönetiminin sadece Arap vatandaşlara ait evleri yıktığını ve bunun bir ırkçılık olduğunu belirten Şaban, kentte onlarca yıl önce inşa edilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya bulunan yaklaşık 100 ev olduğunu dile getirdi.

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerinden Cuma ez-Zebarika da "Araplara ait evlerin yıkımının tamamen durdurulmasını istiyoruz." dedi.

Zebarika, "Polis tacizinin sona ermesini talep ediyoruz. Lod'daki Arap sokaklarına engeller koymak ve toplumu taciz etmek mantıksızdır." diye konuştu.

İsrail'in istatistiklerine göre, İsrail'de 1,5 milyon Arap yaşıyor ve bu 8,5 milyon nüfusun yüzde 20'sini teşkil ediyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:57
  1. İsrail
  2. Lod kenti

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