0553 313 94 23

İsrail'deki Arap partiler seçime ortak listeyle katılacak

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti, 17 Eylül'de yapılacak erken seçime tek listeyle katılma konusunda uzlaştı

20 Haziran 2019 Perşembe 13:01
İsrail'deki Arap partiler seçime ortak listeyle katılacak

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti, eylül ayında yapılacak erken seçime ortak listeyle katılacak.

Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş), Değişim için Arap Hareketi (Ta'al), Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ve Birleşik Arap Listesi'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçime tek listeyle katılma kararı alındığı duyuruldu.

Filistin asıllı İsrail milletvekili ve Hadaş lideri Eymen Avde, yaptığı açıklamada, "Ortak bir geçmişimiz, ortak bir vizyonumuz var. Bugünden itibaren de ortak listemiz mevcut. İsrail'deki Arap toplumunun haklarının yanı sıra tüm İsraillilerin barış ve demokrasisi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Filistinlileri temsil eden 4 siyasi parti 2 ayrı ittifak halinde seçmenin karşısına çıkmıştı.

Hadaş-Ta'al partilerinin kurduğu ittifak 6, Beled ve Birleşik Arap Listesi'nin kurduğu ittifak ise 4 milletvekili çıkararak meclise girmeyi başarmıştı.

Söz konusu partiler, 2015'te tarihte ilk kez ortak listeyle seçime girmiş ve 120 sandalyeli İsrail meclisine 13 milletvekili göndermişti.

- Netanyahu hükümeti kuramayınca yeniden erken seçim kararı alındı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış, ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:01
  1. İsrail
  2. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ilk mezunlarını verdi
    1. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ilk..
    2. İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi..
    3. Zabıta etiket denetimi yaptı
    4. Afrin'de ÖSO aracına bombalı saldırı:..
    5. Kardeşliğe imza attılar
    6. Hatem’de obezite cerrahisi ile fazla..
    7. "Balyoz kumpasçısı" hakim ve savcılara..
    8. Temel resim eğitimi için adres ‘ŞSM’
    9. Borsa ilk yarıda yükseldi
    10. Kocaeli’nde 3 bin kentsel donatı..
    11. Öğretmenlere yangına karşı müdahale..
    12. İzmit Belediyesi’nden sel mağdurlarına..
    13. MHP’li Avşar’dan seçim açıklaması
    14. Kocaeli’de çevre dostları sertifikayla..
    15. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 13 ölü
    16. İngiliz mahkemesinden Suudi..
    17. Karabük’te asfalt çalışmaları devam..
    18. TİKA desteğiyle Bakü'de Kardiyoloji..
    19. Develi’de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime..
    20. Işıl Alben: “Hedefimiz Olimpiyatlar..
    21. Gıda, içecekler ve tütün dahilindeki..
    22. İzmir'deki "usulsüz dinleme" davasında..
    23. Traktör devrildi: 1 ölü,2 yaralı
    24. Otomobil ile çarpışan motosiklet..
    25. Musabeyli ilçesinde yaz kursları
    26. Binali Yıldırım: "Bizim bölgede..
    27. Almanya'da yerel yöneticilere ölüm..
    28. Ceylanpınar’daki Gazeteciler’den TİGEM..
    29. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin:..
    30. Ünlü isimden Erdoğan'a destek! "Gel de..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!