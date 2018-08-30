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İsrail'de zorunlu askerlik tartışması büyüyor!

İsrail'de yaşanan zorunlu askerlik yasasına ilişkin anlaşmazlıkların devam etmesi üzerine, erken genel seçime gidileceği iddia edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:51
İsrail'de zorunlu askerlik tartışması büyüyor!

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini söyledi.

İsrail Maarif gazetesine konuşan Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, ülke ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'deki iç siyasete ilişkin konuşan Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini aktardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da son dönemde zorunlu askerlik yasasına ilişkin anlaşmazlıkların devam etmesi üzerine erken genel seçime gidilmesi imasında bulunmuştu.

'ULTRA-ORTODOKSLAR HERADİLERİN İSTİSNA OLMASINI İSTİYOR'

Erdan, İsrail'de zorunlu askerlik konusunda sorunların yaşandığını belirterek Ultra-Ortodoks partiler ülkedeki Heradilerin orduya alınmasına ilişkin istisna olması gerektiği konusunda baskı yaparken, laik partiler ise İsrail'deki herkes için askeri hizmetin mecburi olması gerektiği konusunda görüşleri olduğunu belirtti.

Üç yıl askerlik yapmanın zorunlu olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:51
  1. İsrail
  2. netenyahu

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