İsrail'de terör örgütü YPG'ye destek gösterisi!
Terör devleti İsrail'de bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek gösterisi düzenledi.13 Ekim 2019 Pazar 07:38
Türkiye'nin güneyi sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Türkiye teröristleri vurdukça ses Evanjelistlerden ve Siyonistlerden geliyor. Terör devleti İsrail'de Batı Kudüs'teki Tsarfat/Paris Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşı grup Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.
Erdoğan ve Türkiye aleyhine slogan attılar
YPG ve İsrail bayrağı taşıyan grup üyeleri, terör örgütüne desteğin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sloganlar attı.
Terör örgütü yandaşı grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.
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