0553 313 94 23

İsrail'de terör örgütü YPG'ye destek gösterisi!

Terör devleti İsrail'de bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için terör örgütü YPG/PKK'ya destek gösterisi düzenledi.

13 Ekim 2019 Pazar 07:38

Türkiye'nin güneyi sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Türkiye teröristleri vurdukça ses Evanjelistlerden ve Siyonistlerden geliyor. Terör devleti İsrail'de Batı Kudüs'teki Tsarfat/Paris Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşı grup Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Erdoğan ve Türkiye aleyhine slogan attılar

YPG ve İsrail bayrağı taşıyan grup üyeleri, terör örgütüne desteğin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sloganlar attı.

Terör örgütü yandaşı grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 07:38
  1. israil
  2. YPG
  3. destek
  4. protesto
  5. gösteri

YORUM YAZ

  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 20 dk önce
    KURT KIMLIGI ILE OLUŞTURULMAYA CALISILISTIRILAN IKINCI ISRAIL DEVLETİ TÜRKIYENIN BEKASI IÇIN HACLI HANCERI BÜYÜK SORUN,REISIN BM KONUSMASINDA ;BU ISRAİL NERESI OLARAK BAHSETTIGI,SINIRLARINI SÜREKLİ GENISLETEN DEV BIR AHTAPOT KONUMUNDAYDI.HAMISI VE SICRAMA TAHTASI ABD 'DEN ALDIĞI GÜÇLE MEGOLA IDASINI ÖRTÜLÜ STRATEJIK HAMLELERLE ADIM ADIM KÜRT KIMLIGI ILE HAYATA GECIRMEYE ÇALIŞAN ORTA DOĞUN BU ÇIBAN BAŞININ BUYUMEDEN KESİLMESİ KENDILERI ICIN BÜYÜK BIR HAYAL KIRIKLIĞI,TÜRK TARIHI IÇİNDE BIR DÖNÜM NOKTASI,ZAFERE ATILAN BIR IMZADIR.BU BAĞLAMDA:SIYASI ŞARLATANLARIN KENDI DEVLET KIMLIKLERINI EGOLARINA ALET EDEREK TÜRKİYE 'YI YARGILAMAYA KALKMALARI TARIHI HACLI ZIHNIYETINDEN KAYNAKLANAN VE KORKULARINI DA BESLEDIKLERI AHMAKLITIR.
  • SerdarSerdar22 dk önce
    Onların pkk aracılığıyla elde etmek istediği topraklar. Kendilerini nasılda ele veriyorlar. Uyan ey "kandırılmış" kürt kardeşim. Onların gözünde ne kürtün ne türkünsineğin kanadı kadar kıymeti yok. Bizi kullanmalarına izin vermeyelim. Taşeron olmayalım. Kürt devleti söylemi kesinlikle yalan ası amaçları o bölgede israil devleti.
  • Talat CanTalat Can29 dk önce
    Neden sokağa dökülmesinler ki!? "Vaad Edilmiş Topraklar" hayalleri bir kez daha suya düştü! Yahudilerin, Vaad Edilmiş Topraklar'ı elde etmek için, Kürtleri maşa olarak kullandıklarını hâlâ anlamamış kimseler var mı acaba aramızda?
  • Gakkoş ETHEM Gakkoş ETHEM 36 dk önce
    Az kaldı yakında komşu olacağız mikrop kavim gerçi mikroba hakaret olur.....
  • MevlütMevlüt46 dk önce
    Ulan Allah’ın lanetine uğramış terorist devlet zaten büyük İsrail proje nizi gerçekleştirmek için deaşı+PKK + ypg ve orta doğudaki bütün silahlı örgütleri kuran siz değilmisiniz ey yahudi piçler sizin arzu mevdut projenizi bitireceğiz it ürür kervan yürür islamın ordusu ayağa kalktı geliyoruz hangi ağacın arkadına daklanırdanız saklanın
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    tabiiki kimin köpekleri, elbette hayvan hakları diye sokağa dökülürler..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK paçavrası Yeni Yaşam kara propagandaya doymuyor!
  1. PKK paçavrası Yeni Yaşam kara..
  2. TSK'ya 'zalim' diyen Saadet Partili..
  3. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender..
  4. Terör örgütü yandaşları Almanya'da..
  5. ABD YPG'ye vermişti... Hepsi Suriye..
  6. İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara..
  7. Mardin'de eğitime 3 gün ara
  8. Fransa'dan Türkiye'ye silah satışını..
  9. Almanya’da PKK’lı hainler Türk..
  10. Gaziantep'te 75 kişi hakkında 'terör..
  11. Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor..
  12. Bahçeli talimatı verdi: Hayati farkı..
  13. Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na..
  14. Fransa'da sarı yeleklilerin..
  15. Janponya'da ölü sayısı 11'e yükseldi
  16. Almanya’dan skandal operasyon kararı!
  17. Van'da can pazarı! Düğün dönüşü kazada..
  18. İsrail'de YPG/PKK'ya destek gösterisi..
  19. Nedim Şener'den PKK sempatizanı..
  20. ABD'den Suriye'deki kurum ve..
  21. Suudi Arabistan'dan ABD'nin göndermeyi..
  22. Başkan Erdoğan ile Boris Johnson..
  23. Kara yollarında son durum
  24. Burkina Faso'daki cami saldırısında..
  25. ABD Başkanı Trump'tan YPG/PKK'ya..
  26. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay:..
  27. ABD'den Suriye'deki etnik ve dini..
  28. Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü..
  29. İmamoğlu harekatla ilgili konuştu:..
  30. Ekvador'da sokağa çıkma yasağına..
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!