İsrail’de siren sesleri İsrail’in güneyinde füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi.

İsrail’in güneyinde füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi.

İsrail Silahlı Kuvvetleri, füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine dün erken saatlerde Filistin’den roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırının ardından Gazze şehir merkezine ve Hamas mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti.

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