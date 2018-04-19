Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'de savaş korkusu! Halk tedirgin

İsrail'de yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası Suriye'deki son gelişmeler ve İran ile artan gerginlik nedeniyle ülkelerinin yakın bir gelecekte savaşa gireceğine inanıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:06
İsrail'de savaş korkusu! Halk tedirgin

Maariv gazetesindeki habere göre, özel bir anket şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında İsraillilerin yüzde 52'si ülkelerinin yakın bir zamanda savaşa gireceğine inandığını ortaya koydu.

YÜZDE 52 SAVAŞ ÇIKACAĞINA İNANIYOR

"Panels Politics" adlı kuruluş, yaptığı son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.Ankete göre, katılımcıların yüzde 18'si İsrail'in "gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya" olduğunu düşünüyor.Katılımcıların yüzde 34'ü İsrail'e yönelik tehdidin İran, Hamas ve Hizbullah'tan kaynaklı olduğunu ileri sürerken, "Yakın bir gelecekte savaş çıkacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 52'si evet cevabını verdi.

HAYAT PAHALILIĞI VE EKONOMİ EN BÜYÜK SORUN

Öte yandan katılımcıların yüzde 32'si hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların İsrail'in en büyük sorunu olduğunu belirtirken, kamu sektöründeki yolsuzluk olaylarının İsrail'in en önemli sorunu olduğunu dile getirenlerin oranı ise yüzde 22 olduğu bildirildi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı. İran'dan gelen "karşılık verilecek" açıklamalarının ardından yerel basın, İsrail ordusunun Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan tepelerinde askeri önlemlerini artırdığını ve gelecek ay ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak olan askeri tatbikata İsrail Hava Kuvvetlerinin savaş uçağı göndermeyeceğini yazmıştı.İsrail Ordu Sözcüsü, Alaska'daki tatbikata ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri tatbikata katılacak ancak uçak katılımı Hava Kuvvetleri durum değerlendirmelerine göre ayarlanmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:06
  1. Ordu
  2. İran
  3. İsrail

YORUM YAZ

  • MilletMillet3 sa önce
    Yahudiler kadar korkak bir millet yoktur. Bu durumu Rabilalemin mealen şöyle buyuruyor. Yahudilere seslenerek .Madem cennete sadece siz gireceksiniz ,o halde Ölümü istesenize . Evet Rabbimin buyurduğu gibi İstemezler çünkü ölümden çok korkuyorlar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  1. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  2. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  3. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  4. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  6. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  7. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  8. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  9. Kırgızistan'da hükümet düştü
  10. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  11. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  12. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  13. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  14. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  16. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  17. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  18. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  19. "Spora değil, skora önem veren bir..
  20. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum