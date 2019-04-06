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Seçim 2019 Sayfası

İsrail’de sağcıların iktidarda kalması tehlike altında

İsrail’deki seçime 3 gün kala açıklama yapan Likud Partisi lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu, sağcıların iktidarda kalmasının tehlike altında olduğunu söyledi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:53
İsrail’de sağcıların iktidarda kalması tehlike altında

İsrail’deki seçime 3 gün kala açıklama yapan Likud Partisi lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu, sağcıların iktidarda kalmasının tehlike altında olduğunu söyledi.


Likud Partisi lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu, halkla bir araya gelerek 9 Nisan’da yapılacak genel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, sağcıların iktidarda kalmasının tehlike altında olduğunu ifade ederek, "4 fazla sandalyeli rakipler bizden ileride görünüyor" dedi. Netanyahu, "Bütün sağcılar bir adam gibi bir araya gelmezse o zaman burada solcu hükümet olacak, öyle bir şey ister misiniz? Sağcı bir hükümet istersiniz oyunuzu sadece Likuda verin" ifadelerini kullandı.


Yediot Ahronoth gazetesinin dün yayımladığı anketinde, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğinde solculardan kurulan "Mavi-Beyaz" ittifakın, 120 sandalyeli meclise 30, Netanyahu’nun partisi Likud’un ise 26 milletvekili göndereceği sonucunu ortaya koydu. Ankette, İşçi Partisi’nin 11 ve Ortak Arap Listesi’nin oluşturduğu ittifakın 11 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor. Ankette ayrıca, Likud, seçimde ikinci sıraya gerilese bile Netanyahu’nın diğer sağ partilerle birlikte oluşturacağı blokun, 120 sandalyeli mecliste 63 sandalye ile milletvekilliği kazanabileceği tahmin ediliyor.


İsrail’de 6 milyondan fazla seçmen, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için 9 Nisan’da sandık başına gidecek. İsrail’de hükümetin, 120 sandalyeli mecliste güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 09:53
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