İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor

KUDÜS (AA) - İsrail'de Yahudiler, antik Pers imparatorluğu döneminde "yok edilmekten kurtulmaları" münasebetiyle Purim Bayramı'nı kutluyor.



İsrail’in başkenti Tel Aviv ile diğer kentlerinde çarşamba günü başlayan Purim (zar ve kura çekme) perşembe günü sona ererken, Eski Şehir bölgesinin surlarla çevrili olması nedeniyle Yahudi inancına göre Purim, Kudüs’te dün kutlanmaya başlandı ve bugün de son gün olarak devam etti.



Bayram nedeniyle, ülkede bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar tatil edildi.



İki gün süren bayram boyunca ülke adeta açık havada düzenlenen maskeli baloya sahne oldu.



Kutlamalar sırasında özellikle Batı Kudüs'te Yafa caddesi boyunca Yahudiler giydikleri birbirinden farklı kostümlerle sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu.



- Yahudilikte Purim Bayramı



İbranice'de "zar ve kura çekmek" anlamına gelen ve Tevrat’ta da geçtiğine inanılan "Purim", antik Pers imparatorluğunda yaşayan Yahudilerin, dönemin veziri Haman'ın öldürme planından kurtuluşunun anısına kutlanılan bir bayram.



Konuyla ilgili anlatılan hikayelere göre, Yahudilerin derin inançları ve halklarıyla bütünleşmeleri sonucu vezir Haman başarısızlığa uğrar ve Yahudi milleti kurtulur.



Purim Bayramı günlerinde, "hayatın akışı içinde doğal görünen olayların tamamının, aslında tanrının Yahudilere gösterdiği mucizeler olduğu bilinci ve Yahudilerin Tevrat’a sahip çıkmaları" yaşatılır.



Purim, çoğu zaman mart ayına denk gelen Yahudi takvimindeki "Adar" ayının 14'üncü gününde, "Pesah Bayramı"ndan bir ay önce kutlanır.



Dindar Yahudiler, Purim'den önceki günü oruçlu geçirir. Karnaval havasında geçen, temsil ve parodilerin sergilendiği kutlamalarda, diğer İbrani bayramlarında görülen kısıtlamalara rastlanmazken, bazı Yahudi kaynakları bayram süresince iş yapmamayı önerir.