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İsrail’de patlama: 1 ölü

İsrail’in Kfar Saba ve Hod Haşaron şehirleri arasındaki yolda bir araçta meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2018 Salı 23:32
İsrail’de patlama: 1 ölü

İsrail’in Kfar Saba ve Hod Haşaron şehirleri arasındaki yolda bir aracın patladığı bildirildi.

Meydan gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Meydana gelen olaydan sonra yol trafiğe kapatılırken, patlamanın arkasında birinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:32
  1. israil
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  • TrakyalıTrakyalı42 dk önce
    1 siyonist-yaduudi geriye kaldı 10milyonu! Elinize sağlık, soyunu kurutana kadar devam!
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