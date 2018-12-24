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İsrail'de muhalefetten "Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlansın" çağrısı

Muhalefet partilerinden Meretz'in lideri Tamar Zandberg: "Polisin, Başbakan hakkında rüşvet aldığı suçlamasıyla dava açılması tavsiyesinde bulunduğu bir süreçte, seçime gidilmesi düşünülemez"- İsmi açıklanmayan koalisyon ortaklarından bir yetkili: "Netanyahu'yu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları dışında başka bir şey ilgilendirmiyor"

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
İsrail'de muhalefetten "Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlansın" çağrısı

KUDÜS (AA) - Erken seçim kararı alınan İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, İsrail Başsavcısına "Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sonucu, seçimden önce açıklaması" çağrısında bulundu.

Zandberg, Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan soruşturma dosyasını inceleyen Başsavcısı Avichai Mandelblit'ten "incelemesini tamamlayarak soruşturmaya ilişkin sonucu seçimden önce açıklamasını" istedi.

İsrail halkının yeni liderini seçmeden önce bu soruşturmanın sonucunu bilmesi gerektiğini belirten Zandberg, "Polisin, Başbakan hakkında rüşvet aldığı suçlamasıyla dava açılması tavsiyesinde bulunduğu bir süreçte, seçime gidilmesi düşünülemez." ifadesini kullandı.

- Netanyahu'nun amacı yolsuzluk soruşturmasını gündemden düşürmek

Öte yandan İsrail'deki "Walla News" adlı internet sitesinde yayınlanan ve isminin açıklanmasını istemeyen koalisyon ortaklarından bir yetkili, erken seçim kararından dolayı Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.

Söz konusu yetkili, erken seçim kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Netanyahu'yu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları dışında başka bir şey ilgilendirmiyor." cümlesini kullandı.

İsrail medyasında da Netanyahu'nun erken seçim kararını hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını gündemden düşürmek için aldığı yönünde yorumlara yer verildi.

- Adalet Bakanlığından "erken seçim soruşturmayı etkilemeyecek" açıklaması

İsrail Adalet Bakanlığı ise erken seçim kararının Başbakan Netanyahu hakkında devam eden soruşturmayı etkilemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yürütülen 4000 numaralı soruşturmanın "politik gelişmelerden etkilenmeden planlandığı gibi devam edeceği" ifade edildi.

Netanyahu liderliğindeki 5 partili koalisyon hükümeti bugün yaptıkları toplantının ardından erken seçime gitme kararı almıştı.

Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 9 Nisan'a alınması kararlaştırılmıştı.

- Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

İsrail polisi, bu ay başında soruşturmasını tamamlayarak Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması talebiyle dosyayı Başsavcılığa göndermişti.

Polisin dava açılması tavsiyesinin ardından muhalefet partilerinden Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni, Netanyahu'yu istifaya çağırmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
  1. Binyamin Netanyahu
  2. Erken Seçim
  3. İsrail

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