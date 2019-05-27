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İsrail'de meclisin feshedilmesini öngören tasarı ilk oylamadan geçti

- Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisin feshedilmesi için sunduğu tasarı, 43 hayır oyuna karşı 65 evet ile kabul edildi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:32
İsrail'de meclisin feshedilmesini öngören tasarı ilk oylamadan geçti

KUDÜS (AA) - İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmak için yaptığı görüşmelerin başarısızlığa uğraması üzerine partisi Likud'un sunduğu, meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamadan geçti.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın koalisyon hükümetine katılmak için zorunlu askerlik yasasının meclisten geçmesini şart koşması üzerine tıkanan koalisyon görüşmeleri nedeniyle Netanyahu'nun partisi, meclisin feshedilmesini öngören ve ülkede erken seçimin yolunu açacak tasarıyı parlamentoya sundu.

Sunulan tasarı, 120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 43 hayır oyuna karşılık 65 evet oyuyla kabul edildi.

Meclisin feshedilmesini öngören tasarı, iki oylamadan daha geçerek kabul edilirse İsrail'de yeniden seçime gidilecek.

- Koalisyon hükümetinin kilidi Liberman'ın elinde

Mecliste 5 milletvekiline sahip olan, Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu.

Yasa tasarısına koalisyon ortaklarından olan ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden sekizer milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.

Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadığı için hükümet kurulamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Netanyahu, partisine meclisin feshini öngören tasarıyı hazırlama talimatını verirken, "İsrail'in yeniden seçime gitmesine neden olacak adam" baskısına maruz kalan Liberman, söz konusu tasarıya destek vereceklerini duyurmuştu.

Koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan süre çarşamba akşamı dolacak olan Netanyahu'nun partisi Likud'un, meclis feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören tasarının ikinci ve üçüncü oylamalarını ne zaman sunacağı ise bilinmiyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan seçimde Netanyahu'nun partisi az bir farkla 35 milletvekili çıkararak birinci çıksa da tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşmamıştı.

Bu nedenle Netanyahu, meclise giren diğer 5 sağ parti ile koalisyon hükümeti kurmak için geçen ay görüşmelere başlamıştı.

- Tartışmaların odağındaki askerlik yasası

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulmasının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Söz konusu tasarı, geçen yıl da gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de, yasalar gereği Yeşiva'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.




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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:32
  1. Binymain Netanyahu
  2. İsrail
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