İsrail’de mahkumları taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı İsrail’in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

İsrail’in Hayfa şehri yakınlarında mahkumları taşıyan minibüsün bir araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Hayfa şehri yakınlarında 70. Otoyol’da bir minibüsün bir başka araçla çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Magen David Adom Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hatişbi kavşağında yaşanan kazada yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yerel basın, İsrail Cezaevleri Servisine ait minibüste mahkumlar ve gardiyanların olduğunu açıkladı.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, yol trafiğe kapatıldı.

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