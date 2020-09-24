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Dünya İsrail'de koronavirüste günlük vaka sayısında rekor
Dünya

İsrail'de koronavirüste günlük vaka sayısında rekor

İsrail'de koronavirüsten dolayı bir gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı bugün rekor sayıya ulaştı. Bir gün içerisinde 59 kişinin hayatını kaybettiği ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 1376'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:04:00 -
İsrail'de koronavirüste günlük vaka sayısında rekor

İsrail, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede bir günde rekor sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Günlük vaka sayısı rekoru

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kovid-19’dan 59 kişinin yaşamını yitirdiği, bunun şubat ayından bu yana kaydedilen en yük sayı olduğu vurgulandı.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1376'ya ulaştığı, 6 bin 499 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 209 bin 635'e çıktığı kaydedildi.

Hastalardan 685’inin durumunun ağır olduğu, 148 bin 417 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Netenyahu protesto edildi

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan karantina kararı gerekçe gösterilerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere getirilen kısıtlamayı protesto etti.

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