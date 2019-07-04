İsrail'de isyan! Protestolar durdurulamıyor
İsrail'de Etiyopya asıllı Solomon Tekah'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar durdurulamıyor.04 Temmuz 2019 Perşembe 15:02
İsrail'de geçtiğimiz pazar günü Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah, İsrail polisinin açtığı ateş sonrası hayatını kaybetti. Mahkemenin olaya karışan polisleri serbest bırakmasının ardından İsrail'de protestolar başladı. Giderek büyüyen protestolarda karara isyan eden İsrailliler ortalığı birbirine kattı.
YORUM YAZ