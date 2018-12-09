BEYRUT (AA) - Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, "İsrail'de füzelerinin ulaşamayacağı bir nokta olmadığını" söyledi.

Kasım, İran'ın El-Vifak gazetesine yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın füzelerinin, İsrail'in başkent Tel Aviv dahil tüm bölgelerine ulaşabileceğini iddia etti.

İsrail'in, 2006 yılından bu yana Hizbullah'ın gücü nedeniyle Lübnan'a karşı bir girişimde bulunmadığını ileri süren Kasım, Hizbullah'ın savaşa dönüşecek bir eylem yapmayacağını ancak, İsrail'in saldırması halinde karşılık vereceğini söyledi. Kasım, "İsrail'de Hizbullah füzelerinin ulaşamayacağı bir nokta yok." diye konuştu.

"Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğu iddiasıyla Lübnan sınırına yakın bölgede İsrail'in başlattığı operasyonun ardından, Hizbullah tarafından konuşan ilk yetkili Kasım, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistlerin kendi aralarındaki diyaloglarda da şu ana kadar Lübnan'a yönelik savaş görüşleri yer almıyor. Analiz ve tehditlerinde, 'Hizbullah'ın bize saldırması halinde' ifadeleri kullanılıyor. Yani saldırırız değil de karşılık veririz şeklinde konuşuyorlar."

Kasım, İsrail'in Hizbullah'a ait tüneller bulduğu yönündeki iddiasına dair ise herhangi açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı. Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınlamıştı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı kaydedilmişti.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

- İsrail ordusunun "ikinci tünel" iddiası

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti basına yaptığı açıklamada, İsrail'in ordusunun Mavi Hat bölgesinde bir tünel daha bulunduğuna dair UNIFIL'i bilgilendirdiğini belirtti.

Tenenti, UNIFIL'den bir ekibin incelemelerde bulunmak amacıyla en kısa zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.