0553 313 94 23

İsrail'de her 66 saniyede bir Filistinliler aleyhine paylaşım yapıldı

- İsrail'de sosyal medya ağlarında Filistinlilere karşı kışkırtıcı nitelikte yapılan paylaşım sayısı 2018 yılında Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle artışa geçti

11 Mart 2019 Pazartesi 18:25
İsrail'de her 66 saniyede bir Filistinliler aleyhine paylaşım yapıldı

KUDÜS (AA) - İsrail’de Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, 2018 yılı boyunca sosyal medyada Filistinlileri hedef alan kışkırtıcı paylaşımların sayısı da artışa geçti.

Hayfa merkezli çalışma yapan Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi’nin (Hamle) yayımladığı rapora göre, İsrail’de sosyal medya üzerinden Filistinlilere karşı kışkırtıcı nitelikte yapılan paylaşım sayısı 2018 yılında büyük oranda arttı.

Sosyal medya üzerinden yapılan "Filistinlilere yönelik şiddete teşvik, ırkçı söylem ve hakaret" içerikli yayın sayısının 2018 yılında 474 bini geçtiği belirtilen raporda, İsrail meclisinde "Yahudi Ulus Devlet" yasasının onaylanmasından sonra bu içerikteki yayınların da zirve yaptığı vurgulandı.

Araplarla ilgili her 10 paylaşımdan birinin Filistinlileri hedef alan içeriklere sahip olduğuna dikkat çekilen raporda, sosyal medya ağlarında 2018 yılında her 66 saniyede bir Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi, İsrail’deki sosyal medya ağlarında Filistinlilere yönelik şiddete teşvik, ırkçı söylem ve hakaret içerikli yayınlara ilişkin her yıl rapor yayımlıyor.

- Yahudi ulus devlet yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu.

Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:25
  1. "Yahudi Ulus Devlet Yasası"
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle eğitim düzenlendi
    1. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    2. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    3. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    4. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    5. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    6. Osmangazi’de su kesintisi
    7. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    8. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    9. Kayıp keçileri jandarma buldu
    10. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    11. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    12. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    13. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    14. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    15. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    16. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    17. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    18. Spor inovasyonu programında,..
    19. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    20. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    21. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    22. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    23. Piyasalarda gün sonu
    24. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    25. Mavikent ile Hizmet-İş Sendikası..
    26. 12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15..
    27. Başkan Çerçioğlu’ndan hayvan hakları..
    28. Görüntüler isyan ettirdi! Hepsi gölden..
    29. Real Madrid'de efsane geri dönüyor...
    30. Silah kaçakçılarına büyük darbe! 6..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!