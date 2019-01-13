İsrail’de Hazreti İsa ile dalga geçen sergi Hristiyanları öfkelendirdi

HAYFA (AA) – ESAT FIRAT – İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Hayfa Müzesi’nde “Kutsal Eşyalar” başlığıyla tüketim eleştirisi yapan sergide sergilenen model ve tablolar kentte yaşayan İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanları öfkelendirdi.



Yaklaşık 5 ay önce Hayfa Müzesi’nde aralarında yaptığı heykel, tablo ve modellerle kapitalizm ve tüketim kültürünü eleştiren Finlandiyalı Sanatçı Jani Leinon’un “eserlerinin” de bulunduğu “Kutsal Eşyalar” başlığıyla düzenlenen serginin bir parçası olarak sergilenen bazı eserlerin Hazreti İsa’yla dalga geçtiğinin fark edilmesi kentte büyük öfkeye yol açtı.



Çoğunluğunu İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Hayfa kentindeki müze önünde toplanan bir grup Hristiyan genç, Fin Sanatçı Leinon’un eserlerinin kaldırılması amacıyla oturma eylemi başlattı.



Eserlerin kaldırılmadığı müzenin önünde bekleyen gençlere İsrail polisi, eylemin ikinci gününde müdahale etti.



Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanan polise taşlarla karşılık veren Filistinli Hristiyan gençlerle yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı.



Hayfa Piskoposlar Konseyi Müsteşarı Vedi Ebu Nassar AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent halkı olarak söz konusu müzede yapılan serginin Hazreti İsa ile dalga geçtiğini perşembe günü fark ettiklerini söyledi.



Ebu Nassar, müze ziyaretinde bazı eserlerin Hazreti İsa ve Hazreti Meryem’e hakaret ettiğini belirterek, sergiye ilişkin fotoğrafların yayılmasının kentte yaşayan Filistinli Hristiyanlarda büyük bir öfke yarattığını ifade etti.



Serginin insanların dini hassasiyetlerini zedelediğini vurgulayan Ebu Nassar, “Ben şahsen belediye ve müze yetkilileriyle görüştüm. Onlara kendileri için sanat olan şeyin başkaları için sanat sınırlarını aşma anlamına gelebileceğini söyledim.” dedi.



Ebu Nassar, Hayfa Kilise Heyeti adına İsrailli yetkililerle görüşmesinde bu serginin iptal edilmesini talep ettiğini belirterek, “Bu sergi sadece Hayfalı Hristiyanların değil, milyonlarca insanın dini duygularını incitiyor.” ifadelerini kullandı.



Müze ve belediye yetkililerinin taleplerine halen cevap vermediğini ifade eden Ebu Nassar, talepleri konusunda Hayfalı Hristiyanlar olarak ısrarcı olmaya devam edeceklerini söyledi.



Ebu Nassar, müzeye basın mensuplarının alınmadığını ve sergi alanında çok sayıda görevlinin fotoğraf çekilmesine dahi müdahale ettiğinin hatırlatılması üzerine, “Tabi müze idaresi bir açmaza düştüğünün farkında. Şimdi bir çıkış yolu arıyorlar.” dedi.



Hayfalı Hristiyanlar olarak söz konusu durumu çok fazla krize dönüştürmek istemediklerine dikkati çeken Ebu Nassar, “Biz onların bir açmaza düştüklerini biliyoruz ve durumu çok fazla krize dönüştürmek istemiyoruz. Şimdi tüm taraflarca kabul edilecek çözümler sunacağız.” ifadelerini kullandı.



Ebu Nassar, Hazreti İsa ve Hazreti Meryem’le dalga geçen heykel ve modellerin sergiden kaldırılmasına dair umutlu olduğunu belirterek, söz konusu “eserlerin” kaldırılmaması durumunda ise protesto gösterilerini büyütebileceklerine işaret etti.



İsrailli yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Ebu Nassar, durumun daha fazla büyümemesini umduğunu kaydetti.



-Hayfa Kiliseleri sergiyi kınadı



Öte yandan Hayfa Kiliselerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, serginin Hazreti İsa’ya hakaret etmesi nedeniyle Hristiyan ve Hristiyan olmayanların öfkesine neden olduğu belirtilerek, “Hristiyanlığın en büyük sembolüne böyle bir hakarette bulunan bu sergiyi kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.



İfade özgürlüğüne saygı duydukları ve tüketim toplumu eleştirilerine destek verdikleri vurgulanan açıklamada, “Biz de böyle bir eleştiriyi destekliyoruz. Ancak bu eleştiriye dinimiz Hristiyanlığın en büyük gerçeğinin saygısızca alet edilmesi yanlıştır, kabul edilemezdir ve başta Hristiyanlar olmak üzere birçok insanın duygularını incitiyor.” denildi.



Açıklamada, hakaret içeren eserlerin sergiden kaldırılması talep edilerek, sorunu çözme konusunda Hayfa Belediyesi’ne çağrıda bulunuldu.



-“Avrupa’ya uygun olan bize uygun olmayabilir”



İsrail’in Haaretz gazetesine konuşan Akka Katolik Kilisesi Piskoposu Archimandrite Agapious Ebu Saada ise, “Vatandaşına ve tüm dinlere hizmet etmesi gereken bir kurum tarafından Hristiyanların en kutsal sembolüne hakaret eden bir serginin düzenlenmesini kınıyoruz.” dedi.



Piskopos Ebu Saada, Fin Sanatçı Leinon’un vermek istediği mesajı anladığını belirterek, “Sanatçının kendisi de bir Hristiyan. Avrupa ve Finlandiya’nın Hristiyan vatandaşlarına uygun olan bizim toplumumuza uygun olmayabilir ve anlaşılması da mümkün olamaz.” ifadelerini kullandı.



Hristiyan Filistinlilere şiddetten uzak durma çağrısı yapan Ebu Saada, din adamlarına yetkililerle yapacakları müzakereler sonucunda barışçıl bir çözüm bulmalarına alan açmaları gerektiğini söyledi.



Ebu Saada, bazı rahiplerle birlikte müzenin yönetimi ile bir araya geldiklerini belirterek, serginin etrafına bir ekran yerleştirilmesi, genel bakıştan uzak tutulması ve “rahatsız edici içerik konusunda” ziyaretçileri uyaracak bazı işaretlerin konulması konusunda karar aldıklarını kaydetti.



İsrail’in son resmi istatistiklerine göre Hristiyanlar ülke nüfusunun yüzde 2,2’sini oluşturuyor.



Filistinli Hristiyanların büyük bölümü İsrail işgali nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kaldı.