İsrail diken üstünde! Füze uyarı sistemleri harekete geçti
Terör devleti İsrail'in güneyinde bulunan füze uyarı sistemleri harekete geçti.26 Mart 2019 Salı 22:48
İsrail Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyinde bulunan füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine dün erken saatlerde Filistin'den roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı.
İsrail saldırının ardından Gazze şehir merkezine ve Hamas mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti.
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