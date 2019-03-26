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İsrail diken üstünde! Füze uyarı sistemleri harekete geçti

Terör devleti İsrail'in güneyinde bulunan füze uyarı sistemleri harekete geçti.

26 Mart 2019 Salı 22:48
İsrail diken üstünde! Füze uyarı sistemleri harekete geçti

İsrail Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyinde bulunan füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine dün erken saatlerde Filistin'den roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. 

İsrail saldırının ardından Gazze şehir merkezine ve Hamas mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:48
  1. Gazze Şeridi
  2. Tel Aviv
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Gazze
  6. Hamas
  7. İsrail Silahlı Kuvvetleri

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