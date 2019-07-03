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İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin gösterilerinde 111 polis yaralandı

İsrail polisi, dün akşam ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 111 polis ile 2 sivilin yaralandığını, 136 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin gösterilerinde 111 polis yaralandı

KUDÜS (AA) – İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yaralanan polis sayısı 111'e, gözaltına alınan gösterici sayısı ise 136'ya çıktı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin dün akşam ülke genelinde düzenlediği gösterilerde taş ve cam şişeler ile polise saldırdıklarına dikkat çekilerek, 111 polisin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca şiddet olaylarına karışan 136 kişinin gözaltına alındığına vurgu yapılan açıklamada, olaylarda 2 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi dün ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Birçok şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapatmıştı.

İsrail polisinden gece yapılan açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde 47 polisin yaralandığı, 60 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

- Netanyahu'dan göstericilere "yolları kapatmayın" çağrısı

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu dün yaptığı yazılı açıklamada, Tekah'ın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Göstericilere yolları trafiğe açma çağrısı yapan Netanyahu, "Çözmemiz gereken birçok sorun olduğunu biliyorum. Bu sorunları çözmek için çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Fakat sizlerden bir şey istiyorum. Yolları kapatmaya son verin." ifadelerini kullanmıştı.

- Etiyopya asıllı Yahudiler ayrımcılıktan şikayetçi

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da Beta Israel olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail basınına göre, 1997'den bu yana polisle yaşanan arbedeler sırasında 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
  1. Etiyopyalı Yahudiler
  2. İsrail

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