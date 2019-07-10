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İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamda nefret söylemi arttı

İsrailli araştırma kuruluşu Berl Katznelson Center'ın araştırması Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan gösteriler nedeniyle İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamdaki nefret söyleminde ciddi artış yaşandığını ortaya koydu

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamda nefret söylemi arttı

KUDÜS (AA) - İsrailli bir araştırma merkezi, Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesine tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestoların ardından İsrail'de sanal ortamda Etiyopyalı Yahudilere karşı nefret söyleminde ciddi artış olduğunu belirtti.

Berl Katznelson Center isimli araştırma kuruluşunun raporuna göre, 30 Haziran'da Tekah'ın görevli olmayan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamdaki nefret söyleminde 40 kart artış yaşandı.

Raporda, İsrail'de normal zamanlarda sanal ortamdaki nefret söylemlerinin sadece yüzde 1'inin Etiyopyalı Yahudileri hedef aldığı ancak bu oranın gösterilerin düzenlendiği geçen hafta yüzde 40'a çıktığı ifade edildi.

Sanal ortamdaki nefret söylemlerinden bazı örneklerin yer aldığı raporda, İsrailli kullanıcıların, "Etiyopya'ya geri dön", "vahşi hayvanlar", "bunları Sudan'a geri gönderin" gibi Etiyopyalı Yahudileri hedef alan cümleler kullandığı dile getirildi.

Berl Katznelson Center, Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamdaki nefret söyleminde yaşanan artış nedeniyle protestoları gündemde tutan İsrail medyasını ve sağcı partileri suçladı.

Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Solomon Tekah’ın 30 Haziran’da İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde görevde olmayan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, geçen hafta başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin geçen hafta ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
  1. Etiyopyalı Yahudiler
  2. Gösteri
  3. İsrail

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