0553 313 94 23

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:35
İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

KUDÜS (AA) – İsrail'de Etiyopya asılı Yahudiler, 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınlarında toplanan göstericiler, buradan Yafa Caddesi'ne yürüyüşe geçti.

Üzerinde Tekah'ın resmi bulunan ve İsrail'de polis tarafından öldürülen Etiyopyalılarının adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen göstericiler, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki gösterdi.

Sık sık "polis devleti" sloganı atan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, gruptan bazılarını yaka paça gözaltına alırken çevredeki İsrailliler de göstericilere alkışlarla destek verdi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tekah'ı vuran polis memurunun serbest bırakılmasına karşı Etiyopya asıllı Yahudiler tarafından Kudüs'te düzenlenen gösteride en az 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

- Ev hapsi sonlandırıldı

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, 30 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde tabancasından çıkan kurşunla Tekah'ın ölümüne neden olan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan polisin ev hapsinin sonlandırılmasına karar verilerek serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Tekah'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, önceki hafta başta başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, olaya karışan polisin ailesiyle gezintiye çıktığı sırada kavga eden gençlere müdahale ettiği, bu sırada "kendisine saldıran" gençleri durdurmak için yere ateş ettiği ancak kurşunun asfalttan sekerek Tekah'a isabet ettiği dile getirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:35
  1. Etiyopya asıllı Yahudiler
  2. İsrail
  3. Solomon Tekah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi Tarihinde 15 Temmuz'un Yeri" Paneli
    1. "Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi..
    2. Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması
    3. Terör kurbanı minik Nupelda’nın..
    4. İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    5. Bulgaristan’da 15 Temmuz şehitleri..
    6. AnadoluJet’ten 15 Temmuz’a özel uçak
    7. Güney Kore'den Japonya'ya ticari..
    8. Çocuklar‘Birlik ve Kardeşlik’..
    9. Nusaybinli Demir ailesi bugün doğan..
    10. Kaza sonrası sıkışan sürücü için..
    11. 15 Temmuz’u su altında andılar
    12. Kıbrıs’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
    13. Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası..
    14. Eski TBMM Başkanı 15 Temmuz’da..
    15. Kazada hayatını kaybeden motosiklet..
    16. Afganistan'da patlama: 9 ölü
    17. Hizan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    18. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    19. İçişleri Bakanı Soylu: "Bu yıl FETÖ'ye..
    20. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    21. Kahraman Şehit Ömer Halisdemir..
    22. Taksim’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    24. İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne..
    25. Soylu: "(15 Temmuz 2016'dan bu yana)..
    26. İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz..
    27. Bilecik’te Muaythai seçmeleri..
    28. İMSİYAD Derneği Başkanı Haymanı’dan..
    29. Ordu’da sağanak hayatı felç etti
    30. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”