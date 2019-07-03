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İsrail’de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor

İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protesto gösterileri 3’üncü gününe girdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
İsrail’de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor

İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protesto gösterileri 3’üncü gününe girdi. Gösterilerde 47’si polis 83 kişi yaralandı.


İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından öldürmesi üzerine başlayan protestolar sürüyor. Etiyopya asıllı Yahudiler, çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenledi. İsrail’i ırkçılık yapmakla suçlayan protestocular, polis karşıtı slogan attı. Protestocular birçok bölgede yolları kapatırken araçlara zarar verdi, lastik yaktı ve polise taş attı. Protestolar nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Gösterilerde 47’si polis 83 kişi yaralandı. İsrail polisi, gösterilerde 61 kişiyi gözaltına aldı.


3 gün önce İsrail polisinin Keryat Haim kentinde açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Etiyopya asıllı Solomon Tekah’ın hayatını kaybetmesinden sonra protestolar başlamıştı. Olayın ardından polis memuru tutuklandı ve İsrail Mahkemesi tarafından 15 günlük ev hapsi cezası verildi. Bu olay Etiyopyalı azınlık arasında öfkeye yol açtı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
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