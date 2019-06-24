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İsrail'de erken seçimlerin iptal edileceği iddiasına yalanlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı'nın birlik hükümeti kurmak için 17 Eylül'deki seçimleri iptal edeceğine yönelik haber her iki parti tarafından reddedildi

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
İsrail'de erken seçimlerin iptal edileceği iddiasına yalanlama

KUDÜS (AA) - İsrail'deki yerel bir televizyonun ülkede eylül ayında yapılacak erken seçimlerin iptal edileceğine yönelik iddialara yer verilen haberi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı tarafından yalanlandı.

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberde, Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın, birlik hükümeti kurmak amacıyla 17 Eylül'de düzenlenecek erken seçimlerin iptali için mecliste oylama yapılmasını planladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, seçimlerin iptali amacıyla mecliste yapılacak oylamanın kabul edilmesi için 80 milletvekilinin onayına gerek duyulduğu, 35'er sandalyeye sahip Likud ve Mavi-Beyaz'ın seçimlerin iptali için gerekli milletvekili sayısına ulaşmak amacıyla diğer muhalefet partileriyle görüştüğü öne sürüldü.

Ancak Likud ve Mavi-Beyaz'ın diğer muhalefet partileriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı ileri sürüldü.

- "Netanyahu siyasetten çekilmeden seçimler iptal edilmez"

Söz konusu habere ilişkin Mavi-Beyaz'dan yapılan yazılı açıklamada iddia reddedilerek, "Seçimlerin iptali için Netanyahu'nun siyaseti bırakarak hakkındaki davalarla yüzleşmesi ve kurulacak birlik hükümetinin Mavi-Beyaz'ın liderliğinde olması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Times of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Likud'dan bir yetkili de partileri ile Mavi-Beyaz'ın birlik hükümeti kurmak için seçimlerin iptaline yönelik görüşmeler yaptığı yönündeki girişimlerden haberdar olmadığını söyledi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş, ancak eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının meclisten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
  1. Erken Seçim
  2. İsrail

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