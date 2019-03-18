0553 313 94 23

İsrail'de Arap bloku seçimlere girebilecek

18 Mart 2019 Pazartesi 04:39
İsrail'de Arap bloku seçimlere girebilecek

KUDÜS (AA) - İsrail Yüksek Mahkemesi, Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu blokun seçimlere girme yasağını iptal etti.

İsrail'in Haaretz gazetesindeki habere göre, Yüksek Mahkeme, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 2 partili (Ulusal Demokratik Meclisi-Birleşik Arap Listesi) blokun seçime girmelerine engel olan yasağını kaldırdı.

Açılan temyiz davasını kabul eden mahkeme, seçime girme yasağını iptal ederek blokun seçimlere girmesine izin verdi.

Merkezi Seçim Komisyonu 7 Mart'ta aldığı kararla Arapların desteklediği blokun seçimlere girişini yasaklamıştı.

Bunun üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörü destekleyenlerin İsrail meclisinde yeri yoktur." ifadeleriyle alınan kararı desteklemişti.

Arap blokunun, İsrail parlamentosunda 13 milletvekili bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 04:39
  1. Arap bloku
  2. Birleşik Arap Listesi
  3. İsrail
  4. İsrail Yüksek Mahkemesi
  5. İsrail'de genel seçimler
  6. Ulusal Demokratik Meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnsan hakları, adalet ve barış merkezli, kapsayıcı bir dış politikaya inanıyorum"
    1. "İnsan hakları, adalet ve barış..
    2. İsrail'de Arap bloku seçimlere..
    3. Pentagon'dan "Suriye'de bin asker..
    4. Kartal’da çatı yangını paniğe neden..
    5. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    6. Rıdvan Dilmen: Başakşehir'i küçümsemek..
    7. Kontrolden çıkan otomobil üst geçit..
    8. Çanakkale şehitleri Kanada’da anıldı
    9. Eski hakem Ahmet Çakar: Maç 3-0..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    11. Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan maç sonu..
    12. Ve Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri!..
    13. Sırbistan'da Çanakkale şehitleri anıldı
    14. Büyükelçi Kılıç, 18 Mart Çanakkale..
    15. Nazilli’de Çanakkale Şehitleri Anısına..
    16. Karaova’da Mehmet Tosun coşkusu
    17. Bodrum’da Ahmet Aras izdihamı
    18. Bidon içerisinde konteynere atılan..
    19. Çocuklar itfaiye ve ilk yardım..
    20. Jandarma'dan müthiş 'Çanakkale Zaferi'..
    21. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    22. Ebeveynlere çok kritik uyarı! O..
    23. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü!..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    25. O güvercin 1 milyon 252 bin avroya..
    26. Suç makinesi yakalandı!50 yıl 3 ay..
    27. Kartal'da görülmemiş olay! Arsalarına..
    28. Araçta öldürdüğü eşinin cenazesiyle 40..
    29. Milano derbisinde gülen taraf İnter..
    30. Hatay’da gece saatlerinde korkutan..
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    39 saniyede Ekrem İmamoğlu'nun çelişkileri!
    39 saniyede Ekrem İmamoğlu'nun çelişkileri!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    İsveç'ten sürpriz cami hamlesi! Harekete geçtiler
    İsveç'ten sürpriz cami hamlesi! Harekete geçtiler
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı