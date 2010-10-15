İsrail’de Ahmedinejad alarmı!

“Ahmedinejad’ın ziyaretini yakından takip ediyoruz” diyen İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi Amos Gilad, İran’ın “Lübnan’ın tamamını hakimiyeti altına almaya çalıştığını” öne sürdü. İsrail basını da Ahmedinejad’ın ziyaretinden endişeyle bahsediyor. TEL AVİV İsrail Savunma Bakanlığı’nın üst düzey bürokratlarından Amos Gilad, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Lübnan ziyaretini yakından izlediklerini belirtti. Savunma Bakanlığı Siyasi Güvenlik Bürosu Başkanı Amos Gilad, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, İran’ın “Lübnan’ın tamamını hakimiyeti altına almaya çalıştığını” öne sürdü ve bunu önlemenin büyük önem taşıdığını, “Lübnan Cumhurbaşkanı’nın, ülkesini içten çökertmeye çalışan radikal birine meşruiyet tanımasının trajik bir durum olduğunu” söyledi. İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom ise, aynı radyoya yaptığı açıklamada, İran’ın, Ahmedinejad’ın Lübnan ziyaretini, İran’ın Ortadoğu’daki gücünü ortaya koymak için bir diğer adım olarak gördüğünü söyledi. Milletvekillerinden Arye Eldad’ın, İsrail sınırına yaklaşıp, taş atmaya kalkması halinde Ahmedinejad’ın “temizlenmesi” önerisine de karşı çıkan Şalom, “İsrail’in ülke liderlerini öldürmediğini” vurguladı. Açıklamalasında Ahmedinejad’ı “geçici bir fenomen” olarak nitelendiren Şalom, “İsrail daima varlığını sürdürecektir” diye konuştu. BM’nin İran’a uyguladığı yaptırımların derinleştirilmesi halinde “İran rejimini alt etmenin mümkün olabileceğini” ifade eden Şalom, ayrıca, geçtiğimiz günlerde İran’ın nükleer projesinde teknik aksaklıklara yol açan kişi veya kişileri takdir ettiğini de dile getirdi.



VİLNAİ: “GÜNEY LÜBNAN’DAKİ DESTEĞİ SANILDIĞI KADAR GÜÇLÜ DEĞİL”



İsrail Savunma Bakan Yardımcısı Matan Vilnai de Ahmedinejad’ın Güney Lübnan’daki desteğinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını savundu. İran’ın Lübnan’a “büyük bir servet yatırmasına” rağmen, bu paranın oradaki vatandaşların refah düzeyinin artırılması için değil, Hizbullah’ın silahlanıp güçlenmesi için kullanıldığını öne süren Vilnai, ayrıca TV kanallarında Ahmedinejad’ı karşıladığı görülen binlerce insanın kendi istekleriyle gelmiş olmayıp, “sokaklara dökülmeye mecbur edildiklerini” de iddia etti. İsrail basını ise, Ahmedinejad’ın güney Lübnan’a ziyaretini endişeyle duyurdu. Yedioth Ahranot gazetesi, birinci sayfa manşetinde, “Ahmedinejad Bir Kilometre Ötemizde” başlığını kullandı. Gazete, binlerce kişinin Ahmedinejad’ı Lübnan’da pirinçler atarak karşıladığını, Ahmedinejad’ın da Lübnan’ı “Cihad Okulu” olarak tanımladığını yazdı. Maariv gazetesi ise “Ahmedinejad Hiç Olmadığı Kadar Yakın” manşetiyle çıkarken, İran Cumhurbaşkanı’nın İsrail’in kuzey sınırına yakın köyleri ziyaret edeceğini hatırlattı. İsrail’de yaygın olarak izlenen haber sitelerinden Nana10 ve Walla, Ahmedinejad’ın ziyareti nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki “endişe”ye dikkat çekti. Nana10, İsrail ordusunun İran Cumhurbaşkanı’nın sınır yakınındaki hareketlerini yakından izlediğini de kaydetti. Ayrıca basında, İsrail’in kuzeyindeki yerleşim merkezlerinden, dürbün yardımıyla Ahmedinejad’ı Güney Lübnan’da konuşma yaparken izlemenin mümkün olacağı da dile getirildi. İsrail’in kuzeyindeki, sınıra yakın Metula kasabasında önceki gün 100 kadar gösterici, Ahmedinejad’ın ziyaretini protesto etmiş, göstericiler İsrail bayrağının mavi-beyaz renklerini taşıyan balonlar uçurmuşlardı. İsrail radyosu ayrıca, Lübnan’ın güney bölgesinde yaşayanların, Ahmedinejad’ın ziyaret edeceği ve bölgede “Hizbullah’ın önemli mevzilerinden” olarak tanımladığı Bintu Cubeyl kasabasına toplandıklarını duyurdu. Radyo, Hizbullah destekçilerinin camilerden hoparlörlerle yaptıkları duyurularda Lübnanlıları Ahmedinejad’a “Hoşgeldin” demeye çağırdıklarını da kaydetti. İsrail’in kuzey sınırından sadece bir kaç kilometre ötede bulunan Bintu Cubeyl, İsrail ile Hizbullah arasında 2006’da yapılan İkinci Lübnan savaşı sırasında ağır hasar görmüş ve İran, bölgenin yeniden imarına mali destekte bulunmuştu.