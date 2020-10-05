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Dünya İsrail'dan küstah Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail'dan küstah Türkiye çağrısı

Haddini aşan açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'yi "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla ve barış çabalarına karşı çalışmakla" suçladı. Bununla da yetinmeyen Gantz, Ankara'ya uluslararası baskı uygulanması yönünde küstah bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:04:00 -
İsrail'dan küstah Türkiye çağrısı

Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, küstah bir çağrıda bulundu.

Ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Benny Gantz, sözü Türkiye'ye getirdi.

Nefretini kullandığı kelimlerle kusan İsrailli bakan Türkiye ve İran'ı "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla ve barış çabalarına karşı çalışmakla" suçladı.

Reuters'ta yer alan habere göre; İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki varlığını ve Hamas ile ilişkilerininden duyduğu hazımsızlığı "Bunların tümü istikrarı bozuyor" ifadeleriyle dile getirdi.

Türkiye ve İran, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile vardığı "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmaları kınamış ve Filistin davasına ihanet olarak tanımlamıştı.

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