İsrailaAskerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı
İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.12 Mart 2019 Salı 15:37
İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Askerler Mescid-i Aksa’nın bütün kapılarını kapattı. Mukavemet gösteren Müslümanlar ise darp edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Mescid-i Aksa’daki İsrail polis karakolundan dumanların yükseldiği gözlendi.
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