İsrail zulmünün açık ifadesi: İsrail'den izin almadan su kuyusu dahi açamıyoruz!

Yenikapı'daki Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Yaish, Filistin'i anlatırken ekonomik gerilik ve sosyal sıkıntılardan bahsetmek gerektiğini söyledi.

Yıllardır İsrail işgali altında bulunan Filistin'in büyük problemler yaşadığını anlatan Yaish, "Herhangi bir sınırımız, sınır kapımız, havalimanımız yok. İsrail sınırları içinde yaşıyoruz. Bu bizi zora sokuyor. Eğitim konusunda ciddi sorunlarımız var. Eğitim de İsrail'in elinde. Bizim çocuklarımız okula giderken İsrail sınırını geçmek zorunda. Kontrol noktalarında her gün aranıyor. Her gün silahlı insanlar görüyor. Bu çocuklar için ciddi sıkıntı." diye konuştu.

Yaish, eğitimdeki sorunları aşmak için belediye olarak okul açtıklarını, bir sınıftaki 59 olan öğrenci sayısını 23'e düşürdüklerini, Türkiye'nin bu konuda yardımcı olduğunu belirterek, Arap dünyasında okullarından birinin "en iyi okul", öğretmenlerinden birinin de "en iyi öğretmen" seçildiğini dile getirdi.

Nablus'un en önemli sorunlarından birinin su olduğuna dikkati çeken Yaish, "Suyumuz var toprağın altında ama çıkaramıyoruz. İsrail'den izin almadan su kuyusu dahi açamıyoruz. 2006'da başvurduğumuz kuyu için halen izin almış değiliz. Bazı ülkelerinin yardımıyla arıtma tesisleri yaptık ve bu suları içmede ve sulamada kullanıyoruz. Su olmadan yaşam sürdürülemez." ifadelerini kullandı.



'İSRAİL ELEKTRİĞİMİZİ SÜREKLİ KESİYOR'



İsrail'in 2012 yılında Nablus'un eski yerleşim yerini yerle bir ettiğini anlatan Yaish, eski şehrin yıkıntılarının halen yerlerinde durduğunu aktardı. Buranın dünyadaki en eski şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Yaish, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında büyük bir işgal hareketi ile tüm evleri neredeyse yok ettiler. Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar için kutsal şehri yeniden inşa etmek istiyoruz. Eski merkezi turizme açıp turizmi geliştirmek istiyoruz. Endüstrimiz çok gelişmemiş, daha çok el yapımı ürünlerimiz var. Büyük bir yer alarak sanayi merkezi kurmak istiyoruz. İsrail elektriğimizi sürekli kesiyor. Bunun çözümü için belediye olarak güneş ışığından faydalanıyoruz. Okulların ve büyük binaların çatısına güneş panelleri koyarak elektrik elde etmeye çalışıyoruz."

Yaish, akıllı şehir çalışması kapsamında akıllı telefon uygulaması geliştirdiklerini anlatarak, "Nablus hakkında Arapça, İngilizce ve Fransızca bilgi edinebilir, bu uygulama sayesinde şehri kendiniz gezebilirsiniz. Kentteki önemli eserler hakkında bu uygulamada doyurucu bilgiler yer alıyor. İnteraktif bir harita uygulamamız var. Bu harita şehre dair tüm detayları veriyor. İnternet sitemize giren herkes buna ulaşabiliyor. Elektronik belediyecilik uygulamasına başladık 6 ay önce. Tüm vatandaşlar bize sitemiz üzerinden ulaşabiliyor, faturalarını ödeyebiliyor. Her türlü hizmeti talep edebiliyorlar." şeklinde konuştu.

İşgal altında olduklarını anımsatan ve İsrail'in onları topraklarını terk etmeye zorladığını vurgulayan Adli Yaish, buna direnerek halklarına hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.



'AMMAN'DA MÜLTECİLERİ AĞIRLIYORUZ'



Amman Belediye Başkan Yardımcısı Hazem Ahmad Awad Al Naimat ise kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ürdün'ün başkenti olan Amman'ın ülkedeki diğer kentlerden farklı olduğunu söyleyen Naimat, "Şehrin nüfusu daha önce 2 milyondu. Bugün 4,4 milyon kişi yaşıyor. Amman'da Suriye ve diğer komşu ülkelerden gelen mültecileri ağırlıyoruz. Bu göçler şehrin alt ve üstyapısını çok etkiliyor. Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplarla ilgileniyoruz. Bu kampların belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yardım ve eğitim çalışmalarını üstlenmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Amman Belediyesi'nin de elektronik belediyeciliği geçtiğini kaydeden Naimat, teknolojiye uygun elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurduklarını, güneş enerjisinden faydalandıklarını söyledi.

Naimat, kentteki en büyük sorunlarının su yetersizliği olduğunu belirtti.