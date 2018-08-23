Terör devleti İsrail'in zulmü sürüyor! Filistinli kadın yazarın gözaltı süresi uzatıldı

Filistinli Mahkumlar Topluluğu (PPS), İsrail'in güneybatısındaki İsrailli Aşkelon askeri mahkemesinin, Khater'in gözaltına alınmasını 8 gün daha uzattığını söyledi.

7. KEZ UZALTILDI

İsrail mahkemesi, Khater'in ilk kez 24 Temmuz'da gözaltına alınmasından sonra süreyi 7. kez uzattığını bildirdi.

20 SAAT İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Khater'in bir itiraf belgesini imzalamaya zorlandığı, elleri kelepçeli ve ayakları bir sandalyeye bağlı halde günde 20 saat işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda El Halil'de yaşayan Filistinli yazar Lama Khater'i, 24 Temmuz'da El Halil şehrinde bulunan evinden zorla alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü