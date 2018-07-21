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İsrail zulmü devam ediyor! Down sendromlu gencin kolunu kırdılar

Katil İsrail işkence ve zulmüne devam ediyor. Genç, yaşlı; çocuk, kadın ayırmayan İsrail askerlerinin bu kez hedefinde ise down sendromlu bir genç vardı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11
İsrail zulmü devam ediyor! Down sendromlu gencin kolunu kırdılar

İsrail, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı günden bu yana Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunuyor.

Gazze'de onlarca kişiyi katleden İsrail, Batı Şeria'da ve El-Halil'de de vahşet dolu eylemlerde bulunuyor.

İsrail, dün down sendromlu Filistinli bir genci tutukladı ve işkence yaparak gencin kolunu kırdı!

 

BU İLK DEĞİL

İsrail, aynı muameleyi bir defa daha yapmıştı.

Aralık 2017'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı sokağa dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulayan katil İsrail, yine El-Halil'de down sendromlu bir çocuğu gözaltına almıştı!


(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11
  1. katil israil
  2. işgalci israil
  3. DOWN SENDROMU

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  • AbdrhmanAbdrhman23 dk önce
    Yahu bu pis mahluk Yahudileri kim durduracak
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