İsrail zulmü devam ediyor! Down sendromlu gencin kolunu kırdılar
Katil İsrail işkence ve zulmüne devam ediyor. Genç, yaşlı; çocuk, kadın ayırmayan İsrail askerlerinin bu kez hedefinde ise down sendromlu bir genç vardı.21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11
İsrail, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı günden bu yana Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde bulunuyor.
Gazze'de onlarca kişiyi katleden İsrail, Batı Şeria'da ve El-Halil'de de vahşet dolu eylemlerde bulunuyor.
İsrail, dün down sendromlu Filistinli bir genci tutukladı ve işkence yaparak gencin kolunu kırdı!
Israeli occupation soldiers arrested and assaulted a Palestinian youth with down syndrome yesterday in occupied Al-Khalil. He suffers from a broken arm. #Palestinepic.twitter.com/g9QuqG4xps— DOAM (@doamuslims) 21 Temmuz 2018
BU İLK DEĞİL
İsrail, aynı muameleyi bir defa daha yapmıştı.
Aralık 2017'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı sokağa dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulayan katil İsrail, yine El-Halil'de down sendromlu bir çocuğu gözaltına almıştı!
(Yeni Şafak)
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