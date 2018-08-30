0553 313 94 23

İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli gözaltında

Terör devleti İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli gözaltında

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:31
  1. İsrail
  2. Terör Devleti İsrail
  3. Siyonist İsrail
  4. Filistin
  5. filistin direnişi
  6. Batı Şeria
  7. 16 filistinli gözaltında

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli gözaltında
    1. İsrail yine kudurdu! 16 Filistinli..
    2. 60 milyar TL devletin kasasına girecek
    3. "Soykırımı yapanlar yargılanmalı"
    4. Kayseri'de elim kaza! 1 asker yaşamını..
    5. Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü: Vallahi bu..
    6. Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de!
    7. ABD'nin bugünlerini 2016'da..
    8. Kahramanmaraş'ta 8 bin yıllık tıraş..
    9. Trafik levhalarını hedef tahtası..
    10. FETÖ'nün Bylock'tan verdiği talimat..
    11. Sağlık Bakanlığından 'yerli aşı'..
    12. Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması
    13. Bursa'da gazilerimize büyük ayıp!..
    14. Alacaklı Bankalar Türk Telekom’a ortak..
    15. Baş belası yaban domuzu 45 günlük..
    16. Yerli hava araçları için güç birliğine..
    17. Bursalı gençten kıskanılacak başarı!..
    18. Giresun'da tüp patlaması! 1 kişi..
    19. TİM’in ‘İhracat Pusulası’ ‘Peru’yu..
    20. Çin'den Trump'ın iddialarına cevap..
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!