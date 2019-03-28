İsrail'in saldırısında çok sayıda İran askeri öldü!
İsrail basınında yer alan haberlere göre dün gece yapılan saldırılarda 11 İran askerinin öldürüldüğü belirtildi. Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) ise, 7 İran askerinin öldürüldüğünü duyurdu.28 Mart 2019 Perşembe 13:22
Yerel bir radyoya konuşan Yisrael Katz, "İranlılardaki bilgilere göre dün akşamki saldırıyı İsrail yaptı" diyerek Suriye'deki saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği iddialarını doğrulamış oldu.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise, dün gece yapılan saldırılarda 11 İran askerinin öldürüldüğü kaydedildi. Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) ise, 7 İran askerinin öldüğünü duyurdu.
Dün gece saldırı olmuştu
Esed rejiminin haber ajansı SANA, gece geç saatlerde İsrail'e ait savaş uçaklarının Halep'te rejim kontrolündeki Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.
Yerel kaynaklar, saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığını iddia etmişti.
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