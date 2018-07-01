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İsrail ve Mısır birbirine girdi!

İsrail yönetimi, Mısır ile ortak gaz sahası keşfettiği iddiasında bulunurken Mısır tarafı gaz sahasının kendilerine ait olduklarını duyurarak İsrail'i yalanladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:42
İsrail ve Mısır birbirine girdi!

Mısır, İsrail rejiminin ortak gaz alanı olarak nitelendirdiği bölgenin Mısır'a ait olduğunu belirterek İsrail rejiminin açıklamasına tepki gösterdi.

Tel Aviv hükûmeti tespit edilen bölgenin 2,5 trilyon metre küp gaza sahip olduğunu belirtirken söz konu oran dünyanın en büyük gazına sahip olduğu anlamına gelmekte. 

Karşılıklı açıklamların ardından zorbalığa ve katliamlara karşı birbirlerini sürekli destekleyen Sisi ve Netanyahu yönetimi uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:42
  1. israil
  2. mısır
  3. doğalgaz

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