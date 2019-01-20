0553 313 94 23

İsrail ve Çad, 47 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyaretinde, iki ülke arasında 1972 yılında kopan diplomatik ilişkilerin yenilenmesi anlaşması imzalandı

20 Ocak 2019 Pazar 16:57
İsrail ve Çad, 47 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis etti

DAKAR (AA) - Çad ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 47 yıl sonra yeniden kurulduğu bildirildi.

Çad basınındaki haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çad'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Netanyahu, ziyaretinde Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, 1972'de kopan iki ülke ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi ve bazı iş birliği konularında anlaşmalar imzalandı.

Debi, kabul sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun ziyaretinin iki ülkenin yakınlaşması ve daha fazla iş birliği olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı da Çad ile ilişkilerini yenileyerek Arap ve İslam dünyasında yeni bir çığır açtıklarını söyledi.

Çad Cumhurbaşkanı Debi, kasım ayında yaptığı İsrail ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşmüştü.

- İsrail gözünü Afrika'ya dikti

Afrika kıtasının yaşadığı açlık, fakirlik ve savaşları fırsat bilen İsrail'in, elinde bulundurduğu yüksek teknolojik veri ve güvenlik imkanlarıyla Afrika ülkelerini bir bir kendine bağlayarak Filistin davasına buradan verilen desteği kesme ve bu coğrafyanın zenginliklerinden faydalanma gibi bir dizi hedef güttüğü belirtiliyor.

Buna karşılık, Afrika ülkeleri de tesis edecekleri her ilişki ile İsrail'in, ileri güvenlik, teknolojik ve tarımsal bilgilerini elde etme çabalarına katkıda bulunmasını umut ediyor.

İsrail, diplomatik ilişkilerini genişletmek, şirketleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Filistin'e verilen desteği kırmak üzerine şekillenmiş üç hedefle Afrika'ya açılmaya çalışıyor.

Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada, son dönemde İsrail ile Afrika ülkeleri arasında gelişen ilişkilere işaret ederek, "Afrika'nın kalbine ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:57
  1. Başbakan Binyamin Netanyahu
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan öldürülen Mertcan'ın bütün dersleri 'çok iyi'
    1. 'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan..
    2. Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye..
    3. FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp..
    4. Ali Koç, Koray Şener parkını açtı
    5. KKTC'de "Hamsi Festivali"
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26..
    8. Saadet Partisinin aday tanıtım hazırlığı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin..
    10. Bahreyn ve Mısır, "Hamed-3"e başladı!
    11. Tahincioğlu All-Star 2019
    12. Maçın ardından
    13. İsrail ve Çad, 47 yıl sonra diplomatik..
    14. Şehit yakınları doğaya yem bıraktı
    15. Mezarlıkta bıçakladılar!
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    17. Seymenlerden Özhaseki'ye ziyaret
    18. Maçın ardından
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?