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İsrail ve ABD'ye şok! Paraguay kararından vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal Kudüs kararının ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan Paraguay geri adım attı. Güney Amerika ülkesi, Kudüs Büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:47
İsrail ve ABD'ye şok! Paraguay kararından vazgeçti

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, hükümetinin İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e geri taşımaya karar verdiğini açıkladı.

Castiglioni, "Paraguay, Orta Doğu'da geniş ve adil bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor" dedi.

İSRAL'DEN YANIT GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise Paraguay'ın kararına yanıt olarak, ülkedeki İsrail büyükelçiliğinin kapatılacağını duyurdu.

ABD'nin 14 Mayıs'ta Kudüs Büyükelçiliğini açmasının ardından Guatemala 16 Mayıs'ta, Paraguay ise 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 22:47
  1. Paraguay
  2. İsrail
  3. Netanyahu

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