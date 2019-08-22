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İsrail vatandaşı Filistinliler sol hükümete katılabilir

Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek seçimin ardından merkez solun başını çekeceği bir koalisyon hükümetinde yer almaya sıcak baktıklarını belirtti

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
İsrail vatandaşı Filistinliler sol hükümete katılabilir

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 siyasi partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, gelecek ay yapılacak erken seçimin ardından merkez sol hükümeti kurulması halinde söz konusu koalisyona katılabileceklerini söyledi.

Avde, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, 17 Eylül'de gerçekleştirilecek seçimin ardından merkez solun başını çekeceği bir koalisyon hükümetinde yer almaya sıcak baktıklarını belirtti.

Ortak Arap Listesi Bloku lideri, söz konusu koalisyona katılmak için yeni hükümetin Filistin yönetimi ile barış görüşmelerine tekrar başlaması, Batı Şeria'daki İsrail işgaline son verilmesi, geçen yıl İsrail Meclisi'nde kabul eden tartışmalı Yahudi ulus devlet yasasının iptal edilmesi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evlerin yıkımına son verilmesi gibi şartları olduğunu dile getirdi

Avde, bu şartların kabul edilmesi halinde merkez sol hükümetinin kuracağı koalisyonda yer alabileceklerini ifade etti.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Ganzt, 9 Nisan'da yapılan erken seçim öncesi yaptığı açıklamada, sadece Siyonist partilerle koalisyon kuracaklarını belirtmişti.

Avde'nin son açıklamalarına ilişkin Gantz'dan henüz bir değerlendirme gelmezken, partisi Mavi-Beyaz'ın önemli isimlerinden Gabi Ashkenazi ise Filistinlileri temsil eden partilerle koalisyon olasılığına kapıları kapattı.

"İsrail'i Yahudilerin devleti olarak kabul etmeyen Arap partilerle aynı hükümette yer almayız." diyen Ashkenazi, Ortak Arap Listesi Bloku'nun içinde yer alacağı koalisyon hükümetine sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, 17 Eylül'de yapılacak erken seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisi'ne 10 milletvekili göndermişti.



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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde
  4. seçim

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