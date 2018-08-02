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İsrail vahşetini seyrediyoruz

BMGK Başkanı Olof Skoog, Siyonistlerin Filistinlilere uyguladığı ambargo ve vahşet konusunda hiçbir şey yapamadıklarını itiraf ederek, “BM Güvenlik Konseyi çaba göstermiyor” dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:54
İsrail vahşetini seyrediyoruz

Siyonistlerin katliam ve zulmüne sessiz kalan batıdan ilk kez bir itiraf geldi... İsrail’in Gazze’deki Filistinlileri katletmesi ve yıllardır süren ablukası konusunda hiç birşey yapamadıklarını söyleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı günah çıkardı.

Güvenlik Konseyinde İsrail’e yönelik bir kınama kararı bile alamayan Olof Skoog, Gazze’de savaşın eşiğine gelindiğini belirterek, “Neredeyse günlük yaşanan gerginlikler çok hızlı bir şekilde tırmanabilir ama BM Güvenlik Konseyi yeterince çaba göstermiyor” dedi.

BMGK temmuz ayı dönem başkanlığı sona eren İsveç’in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, İsrail-Filistin sorununun büyük ölçüde yıkıcı olduğunu ve özellikle Gazze’de Filistinlileri son derece olumsuz etkilediği söyledi.

SORUN ÇÖZÜLMEK İSTENMİYOR

İsrail-Filistin meselesinin bölgeyi de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Skoog, “Sorunun çözümüne öncelik verilmeli ama verildi mi? Korkarım hayır” dedi.

ABD’nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunacağı barış planına ilişkin ise Skoog, “Kimse detaylarını bilmiyor ve plan zaten kuşkuyla karşılanıyor” ifadesini kullandı. Skoog, ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasını ve kabul edilen tartışmalı “Yahudi ulus devlet” yasasını da eleştirerek, bu olaylarla barış sürecinden uzaklaşıldığını vurguladı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:54
  1. israil
  2. Filistin
  3. BMGK Başkanı Olof Skoog

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş39 dk önce
    bm zaten siyonist ısrael demektir. dünyanın 5 ten küçük olduğunu gösteriyor. kahrolsun bm vede nato ikiside yahudilere hizmet ediyor
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