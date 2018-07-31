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Siyonist vahşet! Kemiği toza çeviren kurşun kullanmışlar

MSF Lübnan Ofisi İcra Direktörü Besisu, terörist İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere saldırılarında "kemiği toza çeviren" kurşunlar kullandığını açıkladı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:12
Siyonist vahşet! Kemiği toza çeviren kurşun kullanmışlar

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Lübnan Ofisi İcra Direktörü Cihan Besisu, İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere saldırılarında "kemiği toza çeviren" kurşunlar kullandığını söyledi.

Örgüt tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki En-Nimer Sanat ve Kültürevi'nde "Kemikler Toza Dönüştüğünde" temalı panel düzenledi.

Gazze'deki sağlık sektörünün durumunun değerlendirildiği ve Gazze'den görüntülere de yer verilen panelde, örgüt doktorlarının karşılaştığı vakalarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Panelde konuşan Cihan Besisu, bu etkinliğin temasının, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ilk haftasında yaralıları tedavi eden örgüt mensubu bir cerrah tarafından kullanılan ve gördüklerini tam anlamıyla yansıtan bir ifade olduğunu vurguladı.

YARALILARIN DURUMU

Gösterilerin başlamasının ardından iki ay içinde örgüt doktorlarının tedavi ettiği yaralı sayısının, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği operasyon sırasında müdahalede bulunduklarından fazla olduğunu dile getiren Besisu, "Örgüte bağlı kliniklerde çok sayıda yaralı tedavi edildi ve sağlık ekipleri, kemiklerin tam anlamıyla toza dönüştüğü vakalara tanık oldular. Yapılan ameliyatlar yaralıların durumlarını stabilize etse de pek çoğunun ek ameliyatlara ve uzun süreli rehabilitasyona ihtiyacı var" dedi.

"GAZZE DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAPİSHANESİ"

Örgütün Filistin'de ilgilendiği yaralılardan bazılarının, yaşadıkları olaylar, İsrail'in baskınları ve gece gerçekleştirdikleri gözaltılar nedeniyle şok yaşayan çocuklardan oluştuğunu ifade eden Besisu, İsrail'in uyguladığı ambargoyla Gazze'nin dünyadaki en büyük açık hapishaneye dönüştüğünü anlattı.

Gazze'de sağlık sektörünü etkileyen sosyal, ekonomik ve siyasi sebeplerin varlığından bahseden Besisu, hastanelerde elektrik kesintileri, içme suyu ve temel tıbbi malzeme eksikliği yüzünden sıkıntılar yaşandığını, bu durumun da örgütün çalışmalarını aksattığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:12
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