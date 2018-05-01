İsrail üretimi füzeleri denediler!
Hindistan hafif savaş uçaklarında kullanılacak olan İsrail üretimi Derby görüş menzili ötesi füzelerin test atışını gerçekleştirdi.01 Mayıs 2018 Salı 16:12
Hindistan'ın Tejas Hafif Savaş Uçağı (Light Combat Aircraft/LCA), Goa kıyısı açıklarında, İsrail üretimi Derby görüş menzili ötesi havadan havaya füze (beyond-visual-range air-to-air missile/BVRAAM) ile 27 Nisan'da bir test atışı gerçekleştirdi.
Derby füzelerinin entegrasyonu, Tejas'ın tam operasyonel kabiliyete (FOC) ulaşması için ön görülen gerekliliklerden biri olması açısından önem taşıyor.
Kaynak: C4 Defence
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