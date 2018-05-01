İsrail üretimi füzeleri denediler!

Hindistan'ın Tejas Hafif Savaş Uçağı (Light Combat Aircraft/LCA), Goa kıyısı açıklarında, İsrail üretimi Derby görüş menzili ötesi havadan havaya füze (beyond-visual-range air-to-air missile/BVRAAM) ile 27 Nisan'da bir test atışı gerçekleştirdi.

Derby füzelerinin entegrasyonu, Tejas'ın tam operasyonel kabiliyete (FOC) ulaşması için ön görülen gerekliliklerden biri olması açısından önem taşıyor.

Kaynak: C4 Defence