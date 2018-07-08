İsrail uçakları Esed'in üssünü vurdu

İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin Humus kentindeki Т-4 Hava Üssü'ne saldırdığı öğrenildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Humus kentindeki Т-4 Hava Üssü'nü bombaladığını bildirdi. Hedef alınan üssün stratejik silahların depolandığı bir nokta olduğu aktarıldı.

Ajans saldırıda can kaybının olmadığını, maddi hasarın oluştuğunu duyurdu. Ajansta yer alan habere göre, Suriye hava savunma sistemleri, atılan füzeleri düşürdü, İsrail uçaklarından birini vurdu. Hava savunma sistemleri, diğer uçakları ise Suriye hava sahasından uzaklaştırmayı başardı.