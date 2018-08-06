0553 313 94 23

İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı

Terörist İsrail askerleri, TRT Arapça kanalında çalışan Filistinli muhabir Ibrahim Rantisi’yi gözaltına aldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:13
İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da TRT muhabiri Filistinli Ibrahim Rantisi’yi sabah saatlerinde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı. İsrail askerlerinin baskın sırasında Rantisi’nin evini aradığı ifade edildi. İbrahim Rantisi, son bir haftada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan altıncı Filistinli gazeteci oldu. İsrail güçleri 30 Temmuz’da Al-Quds" televizyonu için çalışan 4 muhabiri ve 1 Ağustos’ta bir radyoda çalışan gazeteciyi gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:13
  1. israil
  2. trt
  3. gözaltı

YORUM YAZ

  • üzeyfegencüzeyfegenc5 dk önce
    İsraile dogru durana birşey yapmazlar Bu muhabir kesin birşeyler karıştırmıştır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tunceli'de imha edilen terörist bakın kim çıktı
  1. Tunceli'de imha edilen terörist bakın..
  2. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!..
  3. Adana'da kız kardeşini terk ettiği..
  4. Atiker Konyaspor'dan transfer bombası..
  5. İstanbul’da 237 parça tarihi eser ele..
  6. İstifa eden İP'lilerden Meral..
  7. 54 kaçak göçmen yakalandı!
  8. PKK üyesi firari hükümlü Tokat'ta..
  9. Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı..
  10. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
  11. 'Siyaset vicdanına uymadığı..
  12. Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile..
  13. 650 yıllık Artuklu Hamamı böyle taşındı
  14. PERISCOPE markası hakkında basın..
  15. Hamileyken ne kadar çay tüketilmelidir?
  16. Avrupa'dan ABD'ye İran resti!
  17. Deprem anı kamerada: Namazı bırakmadı!
  18. İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
  19. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
  20. İstanbul'da tarihi eser operasyonu!..
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018