İsrail terörü sürüyor! 80 yaralı
Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri, Gazze ablukasını deniz yoluyla kırmak isteyen Filistinlileri hedef aldı. Kanlı saldırıda 80 Filistinli yaralandı.15 Ekim 2018 Pazartesi 20:11
İşgalci İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında ablukayı kırmak için denizde eylem düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
80 Filistinli yaralandı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında 32’si gerçek mermi ile olmak üzere 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralıların Gazze'deki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
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