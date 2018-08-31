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İsrail terörü durmuyor! Gerçek mermiyle saldırdılar

Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinliklerine katılan Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı. Barışçıl etkinliklere bile tahammül edemeyen siyonistler, 28 Filistinliyi yaraladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:47
İsrail terörü durmuyor! Gerçek mermiyle saldırdılar

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 28 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 28 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasındaki gönüllü bir sağlık çalışanı ile 10 yaşındaki bir çocuğun durumunun ağır olduğunun kaydedildiği açıklamada, gösterilerde 92 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:47
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