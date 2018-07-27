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İsrail terörü devam ediyor: 2 Filistinli şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinliklerinde işgalci İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:43
İsrail terörü devam ediyor: 2 Filistinli şehit oldu

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 18’inci haftasında bugün İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin Ghazi Muhammad Abu Mustafa (43) ve Yazid Abu Armaneh (14) olduğunu açıkladı. Yaralıların arasında 11 çocuk, 7 kadın ve 3 sağlık çalışanının da olduğu öğrenildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 152 kişi hayatını kaybetti, 16 binden fazla kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:43
  1. Filistin

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