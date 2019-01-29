0553 313 94 23

İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te teleferik projesinde ısrarcı

İsrail, Filistinlilerin tepkilerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te teleferik inşası projesini hayata geçirmeye çalışıyor

29 Ocak 2019 Salı 18:55
İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te teleferik projesinde ısrarcı

KUDÜS (AA) - Filistinlilerin tepkilerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te teleferik inşası projesini hayata geçirmeye çalışan İsrail hükümeti, projeyi İsrail Altyapı Ulusal Komitesi'ne sevk etti.

İsrail'in HaYom gazetesinde yer alan haberde, Zeytin Dağı'ndan başlayarak Mescid-i Aksa'nın sınırları yakınından geçecek teleferik projesinin, İsrail Altyapı Ulusal Komitesi'ne nakledildiği, bunun projenin hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Proje önce komite tarafından itirazlara açılıp değerlendirilecek, kabul edilmesi halinde onay için hükümete gönderilecek.

Hükümetin de tasarıyı nihai olarak onaylamasının ardından çalışmalara başlanması ve 2 yıl içinde inşanın tamamlanması öngörülüyor.

Habere göre, her biri 10 kişilik 73 teleferiğin yer alacağı projede güzergahın uzunluğu bin 400 metre olacak.

- Filistinliler karşı çıkıyor

Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.

Projenin ayrıca Mescid-i Aksa'nın yakınından geçeceği için kutsal mekanlara ve vakıf arazilerine karşı ihlal olduğu belirtiliyor.

İsrail hükümeti geçen yıl mayıs ayında proje için 54 milyon dolar tahsis edilmesini onaylamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:55
  1. İsrail
  2. Kudüs
  3. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    1. HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    2. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    3. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    4. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    5. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    6. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    7. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    8. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    9. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    10. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    11. Galatasaray'a Ze Luis'ten kötü haber!
    12. "(CHP) Genel Merkezin kararını..
    13. Otomobil TIR'a çarptı, 5 yaşındaki Efe..
    14. "TOKİ yatay mimariye önem verdiğini..
    15. Eşcinsel ordular geliyor!
    16. İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te..
    17. Türkiye'deki en büyük eroin..
    18. 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap..
    19. Fransa İçişleri Bakanı biber gazı..
    20. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019