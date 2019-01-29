İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te teleferik projesinde ısrarcı

KUDÜS (AA) - Filistinlilerin tepkilerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te teleferik inşası projesini hayata geçirmeye çalışan İsrail hükümeti, projeyi İsrail Altyapı Ulusal Komitesi'ne sevk etti.

İsrail'in HaYom gazetesinde yer alan haberde, Zeytin Dağı'ndan başlayarak Mescid-i Aksa'nın sınırları yakınından geçecek teleferik projesinin, İsrail Altyapı Ulusal Komitesi'ne nakledildiği, bunun projenin hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Proje önce komite tarafından itirazlara açılıp değerlendirilecek, kabul edilmesi halinde onay için hükümete gönderilecek.

Hükümetin de tasarıyı nihai olarak onaylamasının ardından çalışmalara başlanması ve 2 yıl içinde inşanın tamamlanması öngörülüyor.

Habere göre, her biri 10 kişilik 73 teleferiğin yer alacağı projede güzergahın uzunluğu bin 400 metre olacak.

- Filistinliler karşı çıkıyor

Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.

Projenin ayrıca Mescid-i Aksa'nın yakınından geçeceği için kutsal mekanlara ve vakıf arazilerine karşı ihlal olduğu belirtiliyor.

İsrail hükümeti geçen yıl mayıs ayında proje için 54 milyon dolar tahsis edilmesini onaylamıştı.